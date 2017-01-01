Названы дни в 2020 году, в которые будет запрещена продажа алкоголя

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Постановление «Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в муниципальных образованиях Пермского края в 2020 году» было опубликовано на сайте министерства экономического развития и инвестиций Пермского края 28 октября.

Согласно документу, спиртные напитки запрещено продавать во время проведения массовых мероприятий. Например, под запрет в отдельных регионах края попадают празднования дня города, церемонии открытия и закрытия XIX Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (27 июня и 4 июля, Кунгур), День химика (30 мая, Березники), краевой фестиваль мёда «Медовый спас» (15 августа, село Чайка и село Уинское), День шахтёра (29 августа, Соликамск) и Масленичные народные гуляния (1 марта, Краснокамск).

Кроме того, спиртные напитки не будут продаваться в дни национальных праздников «Навруз» 21 марта и «Барда-зиен» 20 июня в Бардымском муниципальном районе, «Курбан-байрам» 31 июля на территориях посёлка Шадейка и Усть-Турского сельского поселения.