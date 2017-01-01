Депутаты думы Красновишерского городского округа отменили ЕНВД

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28 октября депутаты думы Красновишерского городского округа на очередном заседании приняли решение о досрочной отмене единого налога на вмененный доход с 2020 года. Данное решение поддержали 12 депутатов из 15 присутствовавших, трое депутатов воздержались.

Как отметил председатель Красновишерской думы Илья Итальев, вопрос о досрочной отмене ЕНВД обсуждался с лета этого года между представителями администрации, депутатского корпуса, бизнес-сообщества: «Тенденции по поступлениям доходов от ЕНВД за последние три года имели отрицательную динамику. И краевые власти не просто предложили отменить досрочно этот вид налога, но и скорректировали другие режимы, на которые предстоит перейти нашим предпринимателям, а также предусмотрели в региональном бюджете двойную компенсацию территориям от выпадающих доходов после отмены ЕНВД на период 2020—2021 годов. Эти средства нам необходимы на социально-экономическое развитие территории, в том числе строительство нового Дома культуры, реализацию программ благоустройства, программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В настоящее время решение об отмене ЕНВД с 2020 года принято в 42 территориях края.