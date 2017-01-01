Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 29 октября

Твитнуть Поделиться Поделиться

Давление и наказание. Главным «кошмаром» пермских предпринимателей остаются пожарные.

Нателла Болтянская: Левые идеи о всеобщей свободе угрожают правам человека. Бард и журналист — о диссидентском движении в разных странах, международном имидже России и своём творчестве.

Отрекламировались. Городские власти получили право демонтировать медиафасад с ТЦ «Айсберг», но пока не будут этого делать.

В погоне за лидерством. «Лидеры производительности» обменялись мнениями о профильном нацпроекте.

Мусоровоз и ныне там. Новых аукционов на возку мусора в крае пока не будет.

Из Перми в космос. В Пермском крае появится одно из крупнейших в мире производств ракетных двигателей.

Место, где хочется жить. В Губахе совместными усилиями промышленников и местных властей создаётся современная социальная инфраструктура.

Ниспослано бюджетом. Максим Решетников представил краевым законодателям главный финансовый документ региона.

Льготы, ставки и никаких выборов. Какие решения приняли депутаты на очередной «пленарке».

Вероника Куликова: Очень важно посчитать экономику отрасли. Депутат Пермской городской думы — о грядущей транспортной реформе.

Гуляющий тариф. Депутаты Пермской гордумы не приняли окончательное решение по вопросу повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.

Цифровой «паспорт» для нефти. Состоялась международная научно-техническая конференция, посвящённая применению цифровых технологий в геологоразведке и добыче нефти.

Брать единством. Две трети мандатов в Коми-округе достались партии власти.

«Лампа» светит ярче. В Перми завершился шестой международный фестиваль социально ориентированного кино.

Модная экосистема. В Перми прошёл второй Fashion Planetarium Forum — главное модное событие города последних двух лет.





Твитнуть Поделиться Поделиться