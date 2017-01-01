Прикамье — четвёртое по расходам на инфокоммуникационные технологии

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В рамках обзора «ИКТ в госсекторе — 2019» CNews Analytics представил рейтинг регионов по затратам на инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в 2019 году. Пермский край в этом рейтинге занимает высокое четвёртое место, сообщает агентство.

Суммарные затраты на ИКТ российских регионов в 2019 г. составят 161,4 млрд руб. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Основная причина настолько стремительного роста — выделение значительных средств на создание цифрового контура здравоохранения на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

На долю десяти находящихся в начале рейтинга регионов приходится 72,8% всех региональных ИТ-расходов. Состав тройки лидеров рейтинга «CNews: ИКТ в регионах» остаётся неизменным на протяжении нескольких лет: это Москва (74,3 млрд руб), Санкт-Петербург (14,9 млрд руб), Московская область (9,1 млрд руб.).

Авторы исследования отмечают стремительный прогресс Пермского края, перешедшего с 10-го на 4-е место. Прикамье потратило на ИКТ в 2019 году 3 млрд 620 млн руб. В 2018 году на информтехнологии регион потратил 1 млрд 519 млн руб.