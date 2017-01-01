В Перми впервые была проведена операция по эндопротезированию бедра

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Врачи городской клинической больницы №4 города Перми успешно провели уникальную операцию пожилому мужчине — эндопротезирование бедра при метастазе раковой опухоли, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В краевом онкологическом диспансере пациенту удалили опухоль предстательной железы и провели специализированное лечение, но опухоль дала метастаз в бедренной кости. Это нарушило целостность кости и впоследствии привело к перелому. В результате пожилой мужчина оказался полностью обездвижен. Тогда пациента перевели в травматологическое отделение ГКБ №4.

Проблема заключалась в том, что практика по эндопротезированию бедра при метастазе раковой опухоли в Перми отсутствовала. Поэтому, чтобы освоить передовой опыт ведущих специалистов в этой области, главный врач онкодиспансера Максим Мезенцев и ГКБ №4 Андрей Ронзин пригласили врача-онкоортопеда городской онкобольницы №62 города Москвы Михаила Щупака. Специалист предоставил необходимые рекомендации по заведующему отделением травматологии-ортопедии ГКБ №4 Денису Тихомирову.

Группа врачей успешно освоила уникальную для края операцию. В течение трёх с половиной часов была проведена большая работа по эндопротезированию бедренной и тазовой костей. Хирурги сохранили часть бедра и поставили специальную конструкцию — онкологический протез, который заместил тазобедренный сустав.

В результате к больной конечности вернулась прежняя функциональность и мужчина был выписан домой.

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