Два депутата прекратили свои полномочия в связи с утратой доверия

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Пресс-служба прокуратуры Пермского района Пермского края сообщает, что на сайте Юговского поселения отсутствовали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера двух депутатов, а также членов их семей за 2018 год.

В итоге, по факту нарушения антикоррупционного законодательства, прокуратура постановила лишить депутатов Совета Юговского сельского поселения полномочий в связи с утратой доверия.