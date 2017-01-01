Руководители крупного предприятия уклонялись от уплаты налогов на сумму более 600 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

По данным прокуратуры Пермского края, директор и главный бухгалтер компании ООО «НГД Трейд», которая занимается куплей-продажей отводов труб для газово-нефтяной промышленности, совершили уклонения от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость на сумму более 600 млн руб.

В итоге руководителей обвинили в совершении преступления по п. а, 6 ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб — на 200 млн руб. Сейчас прокуратура края предъявила в суд иск на сумму не уплаченных налогов.