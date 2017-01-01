Вячеслав Григорьев: «Наша задача — сформировать компетентные органы власти»

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Вячеслав Григорьев

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги прошедших в минувшее воскресенье, 27 октября, выборов в Коми-Пермяцком округе (шесть муниципальных округов) и в Уинском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Прикамье.

Как напомнил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, помимо единого дня голосования 8 сентября в ряде территорий Прикамья выборы прошли 29 сентября и 27 октября. Такой «разброс» был вызван тем, что в муниципальных образованиях края идут объединительные процессы и представительные органы этих муниципалитетов избирались спустя полгода после завершения объединения.

К сложностям прошедшей в Коми-Пермяцком округе кампании Вячеслав Григорьев относит, помимо переноса даты выборов, особенности территории, некогда бывшей самостоятельным субъектом Федерации. «Здесь свой язык, менталитет, традиции, которые приходилось учитывать», — говорит Вячеслав Григорьев.

К таким особенностям можно отнести, например, и компактное проживание: так, в одном из избирательных округов Косинского муниципального округа семеро из восьми кандидатов имели фамилию Федосеев.

По мнению Вячеслава Григорьева, на минувших выборах явка была довольно высокой — 36,8%. При этом он подчёркивает, что выборы проходили в условиях реальной конкуренции.

По сравнению с выборами в этих территориях в 2014—2016 годах партия демонстрирует рост: ранее партия показывала здесь результат примерно 63%, тогда как сейчас — около 70%. С учётом ряда победивших на выборах самовыдвиженцев, которые имеют намерение войти в депутатские группы «Единой России», представительство партии будет около 72—73%, прогнозируют в реготделении.

В то же время Вячеслав Григорьев подчёркивает, что как таковые «процентные показатели» для регионального отделения — не самоцель. «Наша задача — сформировать дееспособные и компетентные представительные органы власти, которые работали бы на благо территории, в том числе в сотрудничестве с самовыдвиженцами и представителями других партий», — заключает лидер региональной «Единой России».