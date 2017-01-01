Следователя по делу «пермского пьяного мальчика» амнистировали Родственники погибшего обжаловали это постановление

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Индустриальный районный суд 15 октября освободил Надежду Матвееву от уголовного преследования по ч. 1 ст. 285 УК РФ «в связи с актом амнистии».

Напомним, летом 2014 года Надежда Матвеева, работая старшим следователем следственного отдела МВД России по Пермскому району, злоупотребила должностными полномочиями. Следователь вопреки интересам службы совершила действия, связанные с утратой важных доказательств по делу, в том числе — выдала автомобиль, являвшийся важным вещественным доказательством.

23 июня 2014 года Евгений Скорняков находился в автомобиле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лобаново автомобиль столкнулся с машиной Isuzu и улетел в кювет. Евгений умер почти мгновенно. Множество свидетелей тогда заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но в ходе следствия появилась абсурдная версия о том, что пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». В результате виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

Отец погибшего парня Николай Скорняков с тех пор пытается добиться справедливости в деле о гибели сына. Ему удалось попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Скорняков рассказал главе СК, что уголовное дело по факту гибели сына органы полиции не возбуждали более года, а после возбуждения неоднократно прекращали. Также из дела исчезли вещественные доказательства.



Такими доказательствами являлись разбитый автомобиль и одежда водителя. С разрешения следователя Надежды Матвеевой предметы были переданы, а впоследствии уничтожены.



После встречи с Николаем Скорняковым Александр Бастрыкин поручил дальнейшее расследование главному следственному управлению, дал указание задать экспертам дополнительные вопросы для установления всех обстоятельств произошедшего, а также дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел.

В результате в отношении следователя Надежды Матвеевой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).



Как рассказал «Новому компаньону» Николай Скорняков, сама Надежда Матвеева признала вину в полном объёме. Однако Индустриальный суд принял решение освободить её от уголовного преследования в связи с амнистией, объявленной к 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка. Прекращение дела в связи с амнистией на суде также поддержала прокурор.

Представитель потерпевших — семьи Скорняковых — настаивала на том, что преступление Матвеевой фактически было окончено в августе 2015 года (в момент возбуждения уголовного дела по факту злополучного ДТП), а постановление об амнистии было объявлено раньше, в апреле 2015 года. В постановлении говорится о возможности прекращения находящихся в производстве судов ряда уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести, совершённым до момента объявления амнистии.

Тем не менее суд не принял во внимание этот аргумент и постановил прекратить уголовное дело в отношении Надежды Матвеевой.

Родственники погибшего Евгения Скорнякова 24 октября обжаловали это постановление в Пермском краевом суде.