Премьеру пермской оперы «Терем-Теремок» адаптируют для слабовидящих и незрячих детей

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Премьерные показы спектакля «Терем-Теремок» (6+) с тифлокомментированием пройдут 1 ноября в 12:00 и 16:00 и 23 ноября в 14:00 и 18:00, на каждый из них для детей и их сопровождающих будет выделено по сорок билетов, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Тифлооборудование позволяет адаптировать театральные постановки для людей с проблемами со зрением. Специалист читает заранее подготовленный текст о том, что происходит на сцене, а зрители слышат его голос в наушниках. При этом реплики рассказчика не пересекаются с репликами актеров или пением солистов. Специально к премьере Пермская библиотека для слепых напечатает на принтере Брайля программки.

Созданием описания к премьере «Терем-Теремок» занимается единственный в Перми профессиональный тифлокомментатор Наиля Ибрагимова. В «Театре-Театра» она адаптировала для особого зрителя спектакль «Анна Каренина» и мюзикл «Бременские музыканты».