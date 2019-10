Пермская филармония приглашает на XIV Международный фестиваль органной музыки

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская краевая филармония

В его программах примут участие исполнители из России, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Польши и Австрии.

Следуя концепции «Орган +», пермский исполин прозвучит с камерным ансамблем, сопрано, меццо-сопрано, баритоном, уникальным и самым низким человеческим голосом — басом-профундо, виолончелью, альтом, саксофоном, перкуссией, флейтой, художественным словом и — впервые — с японской бамбуковой флейтой сякухати.

На открытии фестиваля, 1 ноября, впервые не только в Перми, но и в России, выступит Дамьен Симон — профессор, титулярный органист церкви Святого Павла в Страсбурге, органист Страсбургского кафедрального собора (Франция), лауреат международных конкурсов, обладатель золотой медали за исследования в области старинной музыки и исполнение её на клавесине.

В обширном репертуаре органиста кроме известных сочинений есть редко исполняемая старинная музыка. На концерте в Пермской филармонии прозвучат органные произведения И.-С. Баха, Л. Маршана, Ф. Мендельсона, Ш.-М. Видора, Ж. Алена (6+).

Ещё одно яркое открытие фестиваля — инструментальное трио из Германии в составе Николая Гершака (орган), Беньямина Энгеля (саксофон) и Харальда Вайсхаупта (ударные). 2 ноября музыканты дадут концерт бессмертной классики и джаза в обработке для органа и саксофона (6+).

В исполнении трио прозвучат самые известные композиции: My favourite things («Мои любимые вещи») Ричарда Роджерса из мюзикла «Звуки музыки»; Plum Island («Остров Плам») Чарли Мариано; пятая сюита, самая популярная из цикла «Бразильские бахианы» Эйтора Вила Лобоса, вдохновлённого чувством преклонения перед гением И.-С. Баха; песня Карлы Блей The Lord is listenin‘ to ya, Hallelujah («Господь слушает тебя, Аллилуйя!»); «Либертанго» Астора Пьяццоллы; A remark you made («Замечание, которое вы сделали») — одна из самых красивых баллад из тех, что написал Джо Завинул; фьюжн-композиция Spain («Испания») Чика Кориа.

Кроме того, органист Николай Гершак отдаст должное своей любви к классической музыке. Прозвучат шедевры органной классики: Фантазия и Фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха и 1-я часть Симфонии № 6 соль минор Шарля Мари Видора.

3 ноября органный фестиваль присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств». Запланированы два вечерних концерта. На первом, в 18:00, орган будет звучать в дуэте с японской бамбуковой флейтой сякухати, продолжая знаменитую традицию фестиваля приглашать исполнителей на редких этнических инструментах(6+). Сатоко Кавагое (орган) и Реисон Курода (сякухати) представят как классические произведения для органа, так и музыку современных японских композиторов и народные мелодии.

Это будет первое выступление дуэта в Перми и России.

Позже, в 21:00, этническую тему продолжит программа «Песни суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и певицы из Финляндии, дебютантки фестиваля Юлии Ковригиной-Фамба (6+).

В концертной программе Suomi Songs («Песни Суоми») будет представлено много финской музыки. Это органная месса Annum per annum Арво Пярта — одного из самых исполняемых композиторов мира, и очень красивые песни таких композиторов Суоми, как Оскар Мериканто, Ирьё Кильпинен, Тойво Куула и Ян Сибелиус, в произведениях которых отразились певучесть и мелодичность финского языка.

Также в программе вечера прозвучат: Концерт ре минор для органа И.-С. Баха, Прелюдия и фуга ре минор Александра Глазунова и «Прелюд-пастораль» Сергея Ляпунова. Певица Юлия Ковригина-Фамба в сопровождении органа исполнит мадригал Amarilli mia bella («Амарилли, моя краса») Джулио Каччини и знаменитую «Аллилуйя» из мотета Exsultate, jubilate В.-А. Моцарта.

4 ноября вечерний концерт посвящён музыке барокко. С произведениями Баха, Генделя, Вивальди и Порпоры выступят польский органист Богдан Нарлох (это его первый концерт в Перми) и барочный консорт Tempo Restauro (Москва)(6+).

В концерте участвуют ведущие солисты Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов: Мария Макеева (сопрано), Наталья Владимирская (меццо-сопрано), Антон Зараев (баритон); а также лауреаты международных конкурсов Анна Устюжанина (виолончель), Андрей Бурков (альт).

Концертная сюита из оперы Николы Порпоры «Узнанная Семирамида» будет исполнена впервые в России.

Тему камерной светской музыки продолжит вечер «При свечах» 5 ноября (6+). На сцене — дебютанты фестиваля: немецкий органист Мартин Штефан и Владимир Миллер — обладатель сильного и роскошного профундового баса с красивым тембром, заслуженный артист России, солист Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, приглашённый солист Мариинского театра.

На концерте Мартин Стефан исполнит произведения для органа Брамса, Листа, Шумана и Франка. Соло на органе будет чередоваться с сопровождением вокальных номеров в исполнении Владимира Миллера. Бас-профундо зазвучит музыкой Моцарта, Шуберта, Брамса, Листа, Вольфа, Франк, Верди, Меркаданте, Бизе, Сен-Санса.

Закрывать фестиваль 6 ноября выпала честь вокальному ансамблю Intrada (Москва) и органисту из Австрии, премьеру фестиваля Роману Хаузеру(6+). В программе — музыка Баха, Монтеверди и других старинных европейских композиторов, а также духовные сочинения русского композитора XVII века Василия Титова. Расшифровки записей Титова были сделаны специально для ансамбля Intrada.

Концерт-закрытие фестиваля проходит в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ.

Как всегда, в программе органного фестиваля — концерт для детей. Российскую премьеру — органную историю «Кот в сапогах на новый лад» ( 6+) по мотивам сказки братьев Гримм — расскажут лауреат всероссийского и международного конкурсов Мария Блажевич, орган (Томск), и народный артист России, актёр Пермского Театра-Театра Владимир Гинзбург, художественное слово.

Впервые в России прозвучит концерт для органа «Преступление кошки» (Der Katzenkrimi), автор музыки — композитор и органистка из Германии Кристиана Мишель-Остертун (6+).

Неотъемлемая традиция фестиваля — участие в нём коллективов и солистов Пермской филармонии. 3 ноября состоится дневной (в 14:00) концерт для всей семьи — «Порою музыка объемлет дух, как море…»(6+): солисты Пермской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано) выступят вместе с молодыми музыкантами — студентом ПГИК Владимиром Печёнкиным (баритон), студенткой Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова Майей Мокрецовой (орган), учащейся Пермской ДМШ №9 Олесей Яманаевой (флейта), трио флейт (ДШИ №2 и №9).

На концерте впервые прозвучат три песни — «Осень», «По осеннему кычет сова» и «Отчалившая Русь» из одноименной поэмы-фрески для голоса и фортепиано Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина. Одно из самых значительных произведений великого русского композитора исполнят Евгения Камянская и Владимир Печёнкин.

Обязательный пункт программы фестиваля — это ежегодный благотворительный концерт для детей Пермской краевой клинической больницы. 5 ноября свою благотворительную программу «Книга-гала» (0+) июным пациентам подарят музыкально-лекторийная группа филармонии под руководством Марины Гец (меццо-сопрано) и юные музыканты Перми.

Кроме Перми фестивальные мероприятия вовлекают в свою орбиту и малые города Пермского края. Прямые трансляции со всех концертов фестиваля будут осуществлены в 20 территорий — филиалы проекта «Виртуальный концертный зал».

Становясь старше, фестиваль, как настоящий долгожитель, всё больше обзаводится собственными обычаями. Так, четвёртый год помимо фестивального контента форум предлагает и офф-лист — внеконцертную программу. Весь фестиваль будет работать выставка «Орган +»(6+). А перед началом «Ночи искусств» в фойе 2-го этажа можно будет увидеть интерактивную экспозицию «Отзывы органистов мира о пермском органе» и узнать интересные факты о короле инструментов.

По сообщению пресс-службы филармонии

На правах рекламы