На благотворительном «Тёплом забеге» пройдет соревнование стартапов

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К забегу стартапов, который пройдет 10 ноября в рамках «Тёплого забега» (0+), уже присоединились резиденты Morion Digital, сообщает пресс-служба фонда «Дедморозим».

Пермские стартапы объединятся в команды от трёх человек и пробегут дистанцию 5 км, чтобы поддержать детей — подопечных фонда «Дедморозим». Самая быстрая команда инноваторов получит кубок от Morion Digital.

Напомним, в преддверии «Тёплого забега» в технопарке проходят бесплатные тренировки. Ближайшие — 2 и 9 ноября в 11:00.

Чтобы поучаствовать в забеге, нужно написать на почту permrun@mail.ru с темой «Забег стартапов», указав количество участников.