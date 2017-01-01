Минстрой расторгает договор с застройщиком поликлиники в Кировском районе

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Минстрой Пермского края расторгает договор с застройщиком детской поликлиники на Шишкина, 20 в Кировском районе Перми. Соответствующее уведомление было направлено подрядчику 25 октября, сообщают в министерстве.

«Мы ставили задачу подрядчику завершить строительство к концу года. И это несмотря на то, что изначально по договору поликлиника должна была быть построена ещё год назад. Сперва проблема обострялась ещё и тем, что к нам с большой задержкой поступило федеральное финансирование. Однако когда проблема была решена, подрядчику ничто не мешало мобилизоваться и закончить строительство в срок. Но сегодня на объекте так и не выполнены благоустройство, внутренние отделочные работы, не запущены отопление и электроснабжение. Строительная готовность поликлиники — 65%. Плюс на площадке регулярно работают не более 20 человек, — пояснил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. — С такой готовностью объекта и халатностью подрядчика есть большие риски, что завершение стройки в очередной раз сдвинется на неопределённый срок. Поэтому нами было принято решение расторгнуть договор и объявлять конкурс на поиск нового подрядчика».

В настоящий момент минстрой готовит конкурсную документацию для проведения закупки на выбор нового подрядчика стройки. Конкурс будет проведён сразу после расторжения договора с действующей компанией ООО «Инжстрой». В начале 2020 года новый застройщик должен выйти на площадку. «Его задача — выполнить внутренние отделочные работы и благоустройство. В третьем квартале следующего года мы должны закончить стройку», — отметил министр.

Напомним, сегодня в Пермском крае ведётся строительство девяти медицинских учреждений.