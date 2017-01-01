Суд оштрафовал компанию, которая строит мост через Чусовую

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По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало неисправное освещение судоходной сигнализации на Чусовском автодорожном мосту.

В ходе проверки компании АО «Стройтрансгаз» Пермская транспортная прокуратура установила нарушения по статьям 9, 34 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, Правил плавания судов по внутренним водным путям.

Так, подрядчиками не было обеспечено рабочее состояние судоходной сигнализации автодорожного моста, что могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации и транспортных происшествий как на водном, так и на автомобильном транспорте.

В итоге нарушения были устранены, а четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, должностное лицо, по чьей вине допущены нарушения закона, привлечено Камским линейным отделом Волжского управления Госморречнадзора к административной ответственности по ч.3 ст.11.6 КоАП РФ в виде штрафа.