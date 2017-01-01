Три «последних адреса» установят в Перми в среду

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В День памяти жертв политических репрессий 30 октября и в рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» в Перми появятся очередные мемориальные знаки общероссийского проекта «Последний адрес». Об этом сообщают организаторы акции.

Смысл акции — увековечить персональную память о тех, кто пострадал от политических репрессий, чаще всего — не будучи партийным функционером, крупным руководителем или военачальником. Главный её принцип — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Каждый из мемориальных знаков размером чуть больше ладони посвящён памяти только одного человека. Инициатором его установки также может стать один конкретный заявитель. По замыслу организаторов общероссийского проекта, установкой тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, бывших последними прижизненными адресами жертв политического террора, в России будет создан огромный народный мемориал.

Проект стартовал в Москве и Санкт-Петербурге ещё в 2013 году, а в Пермском крае — двумя годами позднее. На сегодняшний день в регионе установлены уже сорок два «последних адреса». Каждый из них сегодня напоминает о безвестных доселе людях — рабочих, крестьянах и служащих, ушедших в небытие в годы сталинского «Большого террора».

Очередной знак проекта «Последний адрес» в городе Перми будет установлен на фасаде дома №15 на ул. Борчанинова (фасад дома со стороны ул. Луначарского, близ автобусной остановки «Универсам» в сторону Центрального рынка). На этом месте стоял дом, где жил учитель Фёдор Евсеев. Фёдор Алексеевич был арестован 28 октября 1937 года, обвинён по «политической» 58-й статье и отправлен в лагеря ГУЛАГа, где 12 июля 1942 года умер от истощения. Реабилитирован посмертно в 1956 году. На церемонии о его судьбе можно услышать от внучки Фёдора Алексеевича Ирины Валуй (Санкт-Петербург), а также почитать письма Ф. А. Евсеева, отправленные своей семье в 1939—1942 гг. Начало церемонии — в 13:00.

Следующий знак будет установлен на фасаде дома №65 на ул. Советской (здание примыкает к скверу Уральских добровольцев). Именно этот дом стал «последним адресом» бухгалтера Сергея Мальцева, который был арестован 4 ноября 1936 года, обвинён в антисоветской агитации, приговорён к шести годам лишения свободы, в 1937 году вновь обвинён и расстрелян 28 августа 1937 года. Реабилитирован посмертно в 1991 году. О судьбе Сергея Ивановича расскажет его сын Герман Мальцев. Начало церемонии — в 14:00.

Третий знак будет установлен на фасаде дома №22 на ул. Ленина (здание расположено между ул. Горького и 25-го Октября) и посвящён памяти экономиста Александра Пелевина, который был арестован 16 июля 1937 года, обвинён во вредительстве, расстрелян 14 января 1938 года. Реабилитирован посмертно в 1957 году. Начало церемонии — в 15:00.

Завершится акция в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15), где любой желающий может вновь услышать о судьбах пермяков, арестованных в годы «Большого террора», посетить выставку «Последний адрес/5 лет».

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