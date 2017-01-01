Уровень безработицы в Пермском крае составил 4,9%

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Росстат опубликовал данные по численности рабочей силы, занятости и безработицы по субъектам Российской Федерации за последние три месяца.

Так, численность рабочей силы в Пермском крае в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2019 года составила 1221,1 тыс. человек, из них 1160,8 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 60,3 тыс. человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По итогам, уровень безработицы в сентябре 2019 года составил 4,9%, уровень занятости — 54,8%, а участие в рабочей силе — 57,6%.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,4%), Санкт-Петербурге (1,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (1,9%), а самый высокий — в Ингушетии (26,7%). Всего по стране 3331,0 тыс. человек классифицируются как безработные.