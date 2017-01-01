В 2020 году в Прикамье могут увеличить плату за детский сад В Пермском крае для большинства муниципалитетов подняли порог максимального размера родительской платы

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Правительство Пермского края увеличило максимальный размер родительской платы за детский сад на 2020 год для большинства территорий Пермского края. В среднем для городских жителей он вырастет на 2 руб. 24 коп. в день и составит в 2020 году 120 руб. 70 коп. (показатель приведён для самых распространённых групп полного дня).

Для сельских жителей в среднем максимальный размер родительской платы вырастет на 1 руб. 75 коп. в день, в итоге он достигнет в 2020 году 119 руб. 8 коп. При этом самый высокий рост зафиксирован в Перми, в 2020 году он вырастет на 5 руб. в день (129 руб. 98 коп. в день для групп полного дня).

В краевом минобре пояснили «Новому компаньону», что повышение максимального размера родительской платы связано с повсеместным увеличением цен на продукты питания, чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь и пересматриваются ежегодно. Стоимость приобретения продуктов и товаров определяется на основании договоров, заключённых муниципалитетами, с учётом среднегодовых цен согласно данным Росстата.

При этом в краевом минобре отмечают, что изменение максимального размера родительской платы не обязательно приведёт к её реальному повышению для граждан. Его окончательный размер определяется в муниципалитетах, поскольку в их полномочия также входит организация питания, осуществление присмотра и ухода за детьми, то в ряде случаев расходы из-за повышения максимального размера родительской платы за детсад берёт на себя местный бюджет.



Максимальный размер родительской платы устанавливается отдельно для сельского и городского населения в каждом муниципалитете. По подсчётам «Нового компаньона», рост в 2020 году произойдёт для городских жителей 15 муниципалитетов Пермского края из 27 территорий региона с городским населением. Также максимальный размер родительской платы за детсад вырастет для сельских жителей в 18 муниципалитетах из 39, где есть сельское население.



Согласно федеральному законодательству. размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах не может быть выше её максимального размера, который устанавливается субъектом. Показатель максимального размера родительской платы — это порог, выше которого муниципалитет не может установить уровень родительской платы за детсад.

Расчёт максимального размера родительской платы производится на основе методики, утверждённой правительством Пермского края. Он учитывается в расчёте на одного воспитанника в день отдельно для городского и сельского типа местности. Кроме того, на расчёт влияет и режим функционирования дошкольных групп: бывает кратковременный, полный день и круглосуточный).

В Пермском крае, по данным краевого минобра, наиболее распространены группы полного дня. Их посещали, по данным среднегодовой численности в 2018 году, 128 240 детей; для сравнения: в группах кратковременного пребывания был 2241 ребёнок, а в группах круглосуточного дня — 79 дошколят.