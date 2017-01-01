В Перми пройдет лаборатория моноспектактлей «МОНОlab»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото со спектакля «Клавдия Шульженко. О жизни и любви»

Предоставлено оргкомитетом фестиваля моноспектаклей «МОНОfest»

С 10 по 16 ноября в рамках специальной программы Международного фестиваля-конкурса «МОНОfest-2019» состоится лаборатория по созданию эскизов спектаклей с одним исполнителем (16+). Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Лаборатория «МОНОlab» — это четыре эскиза, созданных в разных видах театрального искусства: драма, пластический спектакль, музыкальная постановка и театр кукол.

Режиссёр Дмитрий Огородников из Санкт-Петербурга вместе с актёром пермского театра «Новая драма» Сергеем Толстиковым будут работать над моноспектаклем «Моя жизнь» по книге Марка Шагала. Эскиз по воспоминаниям Александра Вертинского — моноспектакль «В.» — взяли в работу актёр Пермского академического Театра-Театра, лауреат фестиваля «МОНОfest» Альберт Макаров и режиссёр Роман Каганович из Санкт-Петербурга. Среди участников лаборатории «МОНОlab» руководитель пермского «Свободного театра современного танца» Ксения Малинина, она вместе с Александрой Балецкой из Тюмени поставит эскиз «Аппиева дорога». Эскиз спектакля по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» представят режиссёр пермского театра «Карабаска» Андрей Тетюрин и актёр Пермского театра кукол Даниил Петров.

14 ноября в 15:00 в Доме актёра Роман Каганович, руководитель петербургского «Театра ненормативной пластики», режиссёр-постановщик, дважды лауреат фестиваля «МОНОfest», обладатель Гран-при фестиваля «МОНОКЛЬ» и лауреат фестиваля «СВОЙ», проведёт авторский мастер-класс, посвящённый работе режиссёра над постановками с одним исполнителем.

Показы эскизов моноспектаклей пройдут 15 ноября в Пермском доме актёра с 13:30 до 15:00 и на площадке «Свободного театра современного танца» в 17:00. Вход на показы свободный.

Обсуждение эскизов и круглый стол, посвящённый проблемам постановки моноспектаклей, состоится 16 ноября в 12:00 в Пермском доме актёра. К обсуждению присоединятся режиссёры, представители руководства театров, актёры, студенты и преподаватели института культуры и колледжа культуры, арт-журналисты и критики. Модератором круглого стола будет московский театровед, кандидат искусствоведения и критик Наталья Шаинян.

Кроме того, в программе лаборатории «МОНОlab» 16 ноября назначен показ спектакля — лауреата IV фестиваля «МОНОfest-2017» — постановка Снежины Копровой «Клавдия Шульженко. О жизни и любви».

Твитнуть Поделиться Поделиться