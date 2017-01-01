В Кочёво на выборах проголосовала почти половина избирателей

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Фото: Игорь Катаев

В это воскресенье, 27 октября, в Прикамье прошли выборы депутатов дум Уинского, Гайнского, Косинского, Кочёвского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, а также довыборы депутата Гремячинской городской думы по одномандатному избирательному округу №3. О том, как прошли выборы, сообщают в пресс-службе краевого избиркома.

Выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. В течение всего дня ни в крайизбирком, ни в ТИКи жалоб не поступало. По обращениям, поступившим в правоохранительные органы, проведены проверки — ни одно из сообщений не подтвердилось.

По словам Михаила Мухина, руководителя ситуационного центра общественного наблюдения Общественной палаты Пермского края, работавшего на территории Коми-Пермяцкого округа, «общественные наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений избирательного законодательства, а на «горячую линию» не поступило ни одного сообщения от граждан или иных участников избирательного процесса».

При этом избиратели на протяжении всего дня голосовали активнее, чем на муниципальных выборах в Прикамье 8 и 29 сентября. Так, средняя явка избирателей на прошедших выборах превысила 36,3%, а по муниципалитетам Коми-Пермяцкого округа — 37%, что является рекордным показателем муниципальных выборов для данных территорий. Этот показатель более чем на 8% превышает итоговые данные явки в единый день голосования. Самая высокая явка по краю зафиксирована на выборах думы Кочёвского муниципального округа. Там проголосовали 48,23% избирателей. Высокая явка также на выборах депутатов дум Юсьвинского (38,84%) и Юрлинского (36,64%) муниципальных округов.

По итогам кампании почти 70% мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия» — 73. У ЛДПР — восемь мест, представители КПРФ взяли семь мандатов, а «Справедливая Россия» — четыре. Самовыдвиженцам достались 14 мест в представительных органах МСУ.

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «основные кампании в день голосования 27 октября были сконцентрированы в муниципалитетах Коми-Пермяцкого округа. В целом день голосования там прошёл штатно и спокойно с точки зрения обращений и жалоб, притом что за выборами следили более 300 наблюдателей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это был один из самых «чистых» дней голосования в Прикамье в текущем году. Жители Коми-Пермяцкого округа проявили огромный интерес к выборам. и явка превысила все предыдущие показатели, что говорит о высоком интересе избирателей к кампании и её высокой конкуренции. Думаю, что результат прошедших выборов показал признание населением объединительного процесса».