Бывший начальник продовольственной службы ПВИ осужден за поставку некачественных продуктов курсантам

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Рустам Файзерахманов осужден Пермским гарнизонным военным судом по статьям 285 УК РФ и 290 УК РФ за получение взятки и превышение должностных полномочий за поставку некачественных продуктов по госконтрактам для питания курсантов Пермского военного института. Сообщает пресс-служба при совете судей Пермского края.

Бывшему начальнику продовольственной службы Пермского военного института войск национальной гвардии РФ было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого Файзерахманов был лишен воинского звания «подполковник», также ему было запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на четыре года.