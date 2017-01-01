Театр «17 скрипка» удостоен трёх наград на международном фестивале в Санкт-Петербурге

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С победой на международном фестивале артистов студенческого театра «17-я скрипка» во время внеочередного показа спектакля «Признание» («Далёкие близкие») поздравили губернатор Пермского края Максим Решетников и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Именно с этой постановкой театр представляет регион в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье», напоминает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Авторский театр «17-я скрипка» успешно показал спектакль «Признание» в рамках конкурсной программы III Международного фестиваля молодёжных любительских театров «Театр. Осень. Пушкин», который на прошлой неделе завершился в Санкт-Петербурге. По итогам всех просмотров театр удостоился сразу трёх наград: за «лучшую женскую роль первого плана» была отмечена Милена Колесникова (Верка), за «лучшую мужскую роль первого плана» — Данила Суслов (Стёпка), а сам спектакль «Далёкие близкие» получил приз зрительских симпатий.

По возвращении в Пермь студенческий театр ПНИПУ под руководством Юлии Артемьевой представил постановку пермскому зрителю в рамках внеочередного показа.

После спектакля губернатор Максим Решетников пообщался с ребятами, поздравил с получением высоких наград на фестивале, отметил глубину постановки и пожелал коллективу удачи в финале окружного фестиваля. Юные актёры поделились секретом, как им удаётся совмещать игру в театре с учёбой, и дальнейшими творческими планами.

По словам Сергея Половникова, цель фестиваля «Театральное Приволжье» — раскрытие творческого потенциала и расширение культурного кругозора молодёжи, вовлечение молодых людей в театральную среду и в качестве активных участников (актёров, режиссёров и других представителей театрального сообщества), и в качестве зрителей. Также главный федеральный инспектор края отметил, что победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующего спектакля, занявшие вторые места — по 140 тыс., третьи — по 100 тыс. руб.

Как отметила художественный руководитель и режиссёр театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, участие в окружном фестивале — интересный и новый опыт для их команды: «В «Театральном Приволжье» участвуют разные интересные театральные коллективы, многие из которых нам знакомы — мы посмотрели их работы на сайте (театральноеприволжье.рф. — Прим. ред.). Хорошо, что все записи в hd-качестве — каждый спектакль полноценно представлен, можно познакомиться с ним и удивиться, сколько интересного у нас существует. Мы следим за другими участниками, хотя и немного переживаем за то, каким будет финальное голосование. Для нас формат заочного участия станет первым подобным опытом».

Сейчас в творческих планах «17-й скрипки» не только подготовка к финалу фестиваля «Театральное Приволжье», но и участие в «Студенческой весне — 2020». Перед пермским студенческим театром стоит непростая задача — удержать высокую планку, заданную в прошлом сезоне, в том числе полученным Гран-при в «Студенческой весне» 2019 года.

«Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Уже в ноябре состоится финал фестиваля, где Пермский край представят студенческий театр «17-я скрипка» (Пермь) и школьный театр «Балаганчик» (пос. Яйва).

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