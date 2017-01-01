Школьники из Перми завоевали золото на международной выставке изобретателей в Индонезии

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Учащиеся одиннадцатого класса МАОУ «СОШ № 93 — Фотоника» в Перми Лев Лавров и Олег Неволин заняли призовое место на Международной выставке юных изобретателей в Индонезии за изобретение антивандальной дверной ручки с Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Дверь с такой ручкой можно открыть дистанционно, кликнув по экрану смартфона. Корпус ручки Лев и Олег напечатали на 3D-принтере. Устройство юных изобретателей не уникально, но существенно дешевле аналогов.

Кроме того, три специальных приза из Индонезии привезла третьеклассница этой же школы Дарья Шейнина. Она представила катетер инфузионного набора инсулиновой помпы. Прототип устройства, внутри которого находится катушка с пружиной, школьница сделала из корпуса скручивающегося USB-кабеля. Остальные детали она создала при помощи 3D-ручки. Аналогов устройству не существует, поэтому школьница подала документы на получение патента.

Шестиклассник гимназии № 7 Дмитрий Костарев получил спецприз за изобретение солнечной экстрим-куртки. В нее встроены солнечные батареи, энергия от которых идёт на работу нагревательных элементов, подсветки, радиомаячка и USB-разъёма.

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