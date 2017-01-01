На этой неделе без воды останутся жители трех районов Перми
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
В трех районах города пройдет отключение холодного водоснабжения в связи с планово-ремонтными работами на сетях. Об отключениях предупреждает ООО «Новогор-Пикамье».
Сегодня, 28 октября, в 9:00 начались плановые ремонтные работы на:
ул. Калинина, 74,
ул. Светлогорская, 15А, 17, 19, 21
ул. Юнг Прикамья, 41.
Водоснабжение возобновится сегодня в 15:00.
29 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
ул. Монастырская, 50 К1,
ул. Свердловская, 2А, 3, 4.
30 октября в 18:00 до 22:00 воду отключат в домах по улицам:
ул. Добролюбова, 10, 2, 4, 6.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться