На этой неделе без воды останутся жители трех районов Перми

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Фото: Yandex.ru

В трех районах города пройдет отключение холодного водоснабжения в связи с планово-ремонтными работами на сетях. Об отключениях предупреждает ООО «Новогор-Пикамье».

Сегодня, 28 октября, в 9:00 начались плановые ремонтные работы на:

ул. Калинина, 74,

ул. Светлогорская, 15А, 17, 19, 21

ул. Юнг Прикамья, 41.

Водоснабжение возобновится сегодня в 15:00.

29 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

ул. Монастырская, 50 К1,

ул. Свердловская, 2А, 3, 4.

30 октября в 18:00 до 22:00 воду отключат в домах по улицам:

ул. Добролюбова, 10, 2, 4, 6.



