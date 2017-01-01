На «большом» факультете пермского филиала «вышки» сменился декан

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На должность декана факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми назначена Ольга Исопескуль. Прежний декан Дмитрий Гергерт занял пост заместителя на этом же факультете.

По данным сайта пермского филиала НИУ ВШЭ, Ольга Исопескуль работает в пермской «вышке» с 2001 года. В 2000 году стала кандидатом экономических наук, в 2004 году получила учёное звание доцента.