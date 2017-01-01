В Пермском крае продуктовый магазин закрыли из-за антисанитарии

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Как сообщает УФССП России, в продовольственном магазине «Адмирал» в поселке Гайны были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

В ходе проверки магазина, где осуществлялась не только розничная торговля продовольственными товарами, но и реализация алкогольных напитков на разлив, выявилось, что он не оборудован водоснабжением, канализацией, санузлом и раковиной для мытья рук, отсутствовал контроль режима пивных кружек, не организован контроль за температурно-влажностным режимом хранения алкогольной продукции, допускалось хранение алкогольной продукции и разовой посуды на полу.

В связи с этим, суд признал владельца торговой точки виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ и постановил на 30 суток приостановить деятельность магазина. Сейчас магазин «Адмирал» опечатан.