«Лампа» светит ярче В Перми завершился шестой международный кинофестиваль

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Фото: Константин Долгановский

Фестиваль «Лампа» ежегодно проходит в рамках Международного форума добровольчества. По словам организаторов, он является своего рода наглядным пособием того, как обычные люди могут изменить мир вокруг себя к лучшему.

В этом году на фестиваль прислали 3560 короткометражных документальных и игровых фильмов, а также роликов социальной рекламы из 132 стран мира. Шорт-лист составили 53 работы. И 25 из них были награждены на церемонии закрытия «Лампы».

«У нас особенный кинофестиваль. Как правило, в каждой из шести номинаций у нас не менее трёх победителей. Потому что нам важно не столько качество фильма, сколько рассказанная в нём история. А таких историй — много. Радует, что с каждым годом их становится больше», — заметила на закрытии кинофестиваля президент ассоциации «Тетрадка дружбы» и кинофестиваля «Лампа», организатор форума добровольчества Ольга Зубкова.

Жюри фестиваля возглавила актриса и телеведущая Яна Поплавская. По её словам, она из года в год приезжает в Пермь, чтобы увидеть фильмы, которые творят чудеса. «Внутри каждого человека живёт свет добра. Чтобы помочь ему проявиться, его нужно поддерживать. Фильмы фестиваля «Лампа» могут вдохновить нас на добрые дела. Потому что в программе мы видим кино про человеческие ценности, про внутренний выбор, про семейные традиции, про хорошие дела, которые поддерживают в нас благотворителей и добровольцев», — подчеркнула актриса.

Однако фильмы программы, что не раз подчёркивали призёры фестиваля, как правило, имеют не только вдохновляющую, но и прикладную функцию. Задача многих из них — рассказать о проекте, помочь собрать деньги. Таков, например, один из роликов-победителей в номинации «Социальная реклама» «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» Алексея Медведева из Москвы. Он был создан для фонда помощи хосписам «Вера», чтобы привлечь волонтёров в хосписы столицы.

Возможно, сбор средств в фонды, поиск волонтёров были бы более эффективными, а социальный микроклимат в стране более тёплым, если бы социальную рекламу, наряду с коммерческой, показывали на российских телеканалах? Эту мысль высказал один из членов жюри «Лампы» актёр Александр Петров. По его словам, такое давно практикуется в Европе, однако в нашей стране это пока большая редкость.

Впрочем, прецеденты уже есть. Социальный ролик «Спасибо» Анастасии Приказчиковой из Москвы, ставший призёром в номинации «Социальная реклама» и посвящённый проблемам детей с ДЦП, ротируется на 18 телевизионных каналах, в том числе федеральных, в 76 кинотеатрах по всей России. По словам режиссёра, за 14 месяцев он помог собрать 15 млн руб. для помощи более 1500 подопечным фонда.

Несмотря на такие разовые успехи, организаторы фестиваля полагают, что в России социальная реклама только набирает силу. В конкурсе «Лампы» работы из России уступают по качеству роликам из других стран. Кроме того, количественно в конкурсе их меньше. Лидеры по количеству присланных работ пока — Индия, Израиль, Испания, Италия.

Однако отечественные режиссёры социальной рекламы готовы учиться. Как полушутя заметил ведущий церемонии закрытия фестиваля, актёр Антон Богданов, один день на «Лампе» вполне может заменить год во ВГИКе по объёму материала для просмотра и возможностям общения с коллегами.

Для многих из них, например, было удивлением, что социальная реклама может и не рассказывать о социальных проблемах и благотворительных организациях. Она просто может (не)лишний раз напоминать, что мы живём в многонациональной стране. Таков ролик Ольги Калининой из Екатеринбурга «Вместе у нас больше возможностей». Он рассказывает о городском оркестре, в котором играют инструменты разных народов. «Так мы метафорически показываем зрителю, что каждый народ уникален, у него свои традиции, культура, язык. Но взаимодействие с другими народами расширяет его возможности: вместе мы можем то, что не получится сделать по отдельности», — пояснила свой замысел режиссёр.

Пожалуй, самым ярким событием «Лампы» стала «История Катуры», победившей в номинации «Документальный короткометражный фильм». Катура Холледей — четырнадцатилетняя девочка-волонтёр из города Голд-Кост в Австралии. В 2018 году она побывала в Мозамбике, чтобы встретиться с двумя девочками, которых она спонсировала через образовательную благотворительную организацию «Миссия — дать образование». Эта организация находится в мозамбикском городе Бейра и существует уже почти двадцать лет. Короткий фильм рассказал и о личной драме подопечных Катуры, и об устройстве благотворительных фондов, и, конечно, о самоотверженной Катуре, которая 42 часа летела в Пермь вместе с мамой, чтобы представить фильм.

Фестиваль «Лампа» завершился. Однако он продолжится в Женеве, где 20 февраля 2020 года в рамках генассамблеи в штаб-квартире ООН во второй раз пройдёт ретроспектива лучших фильмов смотра. В прошлом году показ «Лампы» прошёл в ООН 5 декабря, в Международный день добровольцев. По словам Ольги Зубовой, впервые в истории российский проект стал частью глобального события в поддержку высокого статуса всех добровольцев мира. Вот и на этот раз гости ООН увидят лучшие короткометражки и видеоролики пермского кинофестиваля о добровольцах и благотворителях из разных стран.

Фестиваль «Лампа»

Фото: Константин Долгановский

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