Сегодня в Прикамье резко похолодает и выпадет снег

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Сегодня в Пермском крае ожидаются неблагоприятные явлений погоды. Ожидаются осадки: снег, мокрый снег, дождь до 15—20 мм, резкие колебания температуры воздуха более чем на 10 градусов с переходом через 0°, усиление ветра с порывами до 20 м/с и более, сильная гололедица, сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.

Уже этой ночью на северо-западе Пермского края начался сильный снегопад. Высота снежного покрова в Кочёво — 6 см, в Усть-Чёрной и Гайнах — 3 см, в Кудымкаре — пока 1 см.

Наиболее интенсивный снегопад ожидается в южной части Коми-Пермяцкого АО и в Кудымкаре в период с 08:00 до 13:00 может выпасть около 10 мм осадков в виде снега. При таком снегопаде ожидается снижение видимости до 500 м. Также сильный снегопад пройдёт в Березниках и Соликамске, здесь за несколько часов сформируется снежный покров высотой около 10 см. В Перми ожидается умеренный дождь (3—4 мм осадков)при прохождении тёплого фронта.

Вечером ожидается прохождение холодного фронта и резкое похолодание. Севернее Перми температура воздуха резко, за два-три часа, понизится до -2…-4°. В результате вечером и ночью ожидается очень сильная гололедица на дорогах. В южной части края и в Перми ситуация будет более благоприятная, т. к. осадков в виде снега выпадет не более 0,5—2 мм. В Перми переход температуры через 0° ожидается около 22—23 асов по местному времени.

В ночь на вторник ожидается прояснение и понижение температуры воздуха к утру в Перми до -5…-7°, по северу края — до -10°.

В последующие дни ожидается дальнейшее понижение температуры. Столбики термометров в течение всей недели не поднимутся выше нулевой отметки. Во вторник, 29 октября, днём будет около -2°. К пятнице дневная температура опустится до -5°, а в ночь на субботу ожидается -10°. Во второй половине недели также вероятен снег.