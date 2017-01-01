Пропавший самолёт с председателем федерации сверхлёгкой авиации продолжают искать

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Поиски пропавшего самолёта Cessna 172 под управлением председателя федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадия Белоглазова продолжили искать в воскресенье с 8:30. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Субботние поиски так и не дали результатов и были остановлены в 19:30 из-за сумерек.

Напомним, легкомоторный самолёт вылетел из Нижнего Городища вчера в 11:30. Но примерно в районе Юго-Камского пилот перестал выходить на связь. Скорее всего. он направлялся в пермские Фролы.

Cessna 172 считается самым массовым самолётом в истории авиации, его производство началось с конца 1950-х годов и завершилось два года назад.

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