Собственника здания на Монастырской, 2б собираются оштрафовать за раскопки на набережной При этом ранее 17-й арбитражный апелляционный суд отказал в признании здания самовольной постройкой

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Скриншот Google.Maps

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, собственник здания на ул. Монастырской, 2б без согласования с администрацией Ленинского района и разрешения на строительство приступил к работам по бетонированию. В резулёса техники размазали грязь по пешеходной дорожке.

Сотрудники администрации района вместе с представителями Госстройнадзора прибыли на место и остановили работу техники. В пресс-службе заявили, что грязь с набережной уберут в ближайшее время, а собственнику здания назначат штраф за нарушение правил благоустройства.

Напомним, что ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункционального назначения». Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края и администрация Ленинского района обратилась в краевой Арбитражный суд с требованием признать объект самовольной постройкой и обязать собственника снести здание. Однако 2 августа суд в удовлетворении требований чиновников отказал. Они попытались обжаловать это решение в 17-м арбитражном апелляционном суде, но 15 октября суд оставил его без изменений.