Дмитрий Рогозин принял участие в открытии нового заготовительного корпуса «Протон-ПМ»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 25 октября, Пермский край посетил гендиректор Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В частности, он принял участие в торжественной церемонии открытия нового корпуса заготовительного производства на загородной производственной площадке ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах. Этот корпус нужен для снижения трудоёмкости изготовления двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей.

Также главе Роскосмоса показали участок раскроя и покраски, комплекс термической обработки, лаборатории и корпус механосборочного и гальванического производств, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2021 год.

В результате Дмитрий Рогозин отметил высокий потенциал пермской площадки. «Здесь есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал, в целом есть авиационное двигателестроение, и здесь есть возможность взаимного перетока кадров. Поэтому решили развернуть именно здесь производство, которое будет, как «шлейф», вытягивать социальную сферу», — пояснил глава Роскосмоса.

После чего губернатор Максим Решетников добавил, что по цифровой экономике в Прикамье уже реализуются программы по повышению производительности труда, по материаловедению: аддитивные технологии, наплавление металлов. «И всё это делается в сотрудничестве с нашим образованием и нашей наукой», — отметил Максим Решетников.

Источник — пресс-служба администрации губернатора