Прокуратура выявила около 90 нарушений в исправительных учреждениях при привлечении осуждённых к труду

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Кизеловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края выявила нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства в деятельности восьми поднадзорных режимных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения. В частности, имело место привлечение осуждённых к труду в течение длительного времени, без их согласия, в ряде случаев работа в выходные дни не оплачивалась и не учитывалась.

Также, сообщают в прокуратуре, установлены факты необеспечения безопасных условий труда на производстве, спецодеждой и средствами защиты; оборудование, на котором работали осуждённые, не соответствовало требованиям нормативных документов по охране труда. Инструктажи по технике безопасности проводились сотрудниками режимных учреждений, не прошедшими обучение. В ряде учреждений инструктажи не проводились более полутора лет.

Проверка порядка оказания медицинской помощи также выявила недостатки. Так, не везде имелись посты для оказания первой медицинской помощи.

Всего в ходе проверок выявлено около 90 нарушений, прокурором руководителям всех учреждений внесены представления, принесено два протеста, возбуждено пять дел об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение правил охраны труда), внесены предостережение и два требования о незамедлительной регистрации фактов производственного травматизма, в суды направлено три иска о защите трудовых прав заключённых, два из которых в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.

Также в правоохранительные органы направлены материалы с требованием дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников ФКУ ИК-35.