Очёрские депутаты отменили ЕНВД
Дума Очёрского городского округа приняла решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Решение поддержали 10 из 12 депутатов.
По словам председателя Очёрской думы Сергея Колчанова, ЕНВД выполнил свою роль и предназначение в предшествующие годы, его судьба предопределена: «Сегодня у налогоплательщиков есть варианты перехода на другие налоговые режимы по своим предпочтениям, это позволяет сформировать более справедливую налоговую нагрузку на предпринимателей».
Председатель думы отметил, что такая позиция позволит Очёру, как и другим муниципалитетам, принявшим решение о досрочной отмене ЕНВД, получить компенсацию по «выпадающим доходам» муниципалитета в размере 14,3 млн руб. за один год. За два года компенсация из краевого бюджета для Очёрского городского округа составит 28,6 млн руб.
Напомним, что ЕНВД планируется отменить с 2021 года на федеральном уровне. В 41 муниципалитете Пермского края уже приняли решение об отмене ЕНВД с 2020 года. Против отмены на сегодняшний день проголосовали в Большесосновском и Частинском районах, Гайнском муниципальном округе, а также в Добрянском, Красновишерском и Чердынском городских округах.