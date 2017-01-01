Очёрские депутаты отменили ЕНВД

Дума Очёрского городского округа приняла решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Решение поддержали 10 из 12 депутатов.

По словам председателя Очёрской думы Сергея Колчанова, ЕНВД выполнил свою роль и предназначение в предшествующие годы, его судьба предопределена: «Сегодня у налогоплательщиков есть варианты перехода на другие налоговые режимы по своим предпочтениям, это позволяет сформировать более справедливую налоговую нагрузку на предпринимателей».

Председатель думы отметил, что такая позиция позволит Очёру, как и другим муниципалитетам, принявшим решение о досрочной отмене ЕНВД, получить компенсацию по «выпадающим доходам» муниципалитета в размере 14,3 млн руб. за один год. За два года компенсация из краевого бюджета для Очёрского городского округа составит 28,6 млн руб.