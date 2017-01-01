В Сиве под угрозой штрафов ликвидировали свалку и вернули участок в сельхозоборот

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Местные власти в Сивинском районе ликвидировали несанкционированную свалку на землях сельхозназначения. Участок в урочище «Истоминское» был очищен от мусора, прокультивирован и засеян клевером после неоднократных штрафов, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Эти работы были проведены по решению суда, который обязал администрацию Сивинского района «организовать проведение и финансовое обеспечение утилизации и ликвидации бытовых и промышленных отходов».

Однако для исполнения решения суда службе судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам пришлось трижды привлекать районную администрацию и дважды её главу к административной ответственности.