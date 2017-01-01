Госдума поддержала закон о бесплатном питании школьников начальных классов в первом чтении



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Первое чтение в Госдуме прошёл проект федерального закона, который позволит учащимся начальных классов получать бесплатное, сбалансированное горячее питание. Об этом сообщает сайт парламента.

Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Депутат Государственной Думы Игорь Сапко (фракция «Единая Россия») отметил, что сегодня охват школьников горячим питанием составляет около 51 %.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы:

— Законопроект впервые даёт определение понятий «здоровое питание», «качество пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции» и ряд других. Более 7 млн. ребят в стране получат ежедневные бесплатные обеды. На эти цели планируется предусмотреть в федеральном бюджете порядка 20 млрд.рублей. Родители смогут информировать школы о необходимости вариантов питания ребенка в соответствии с состоянием его здоровья. Это, безусловно, системный шаг на пути решения демографических вопросов и сокращения заболеваний органов пищеварения у наших школьников. Считаю важным, что законопроект поддержан всеми фракциями Госдумы, голосовали единогласно!