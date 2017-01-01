Дмитрий Медведев одобрил инициативу ряда глав регионов возглавить реготделения «Единой России»



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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил инициативу ряда глав регионов возглавить региональные отделения партии в своих регионах. С таким предложением они обратились к нему на встрече, которая проходила в Центральном исполнительном комитете «Единой России» в Москве, сообщает пресс-служба регионального исполкома в Прикамье.

Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», премьер-министр РФ:

— Целый ряд губернаторов выступили с предложением лично возглавить региональные отделения «Единой России» в своих регионах. Мы детально обсудим вашу идею, и как я уже сказал, что я считаю эту идею абсолютно правильной, она верная. Конечно, обязанности секретаря регионального отделения — это ещё и дополнительная нагрузка. С другой стороны, наша партия правящая, и это важный ресурс для каждого субъекта РФ. Партия даёт возможность услышать тысячи людей сразу, причём это несколько иной ракурс, чем обычное общение. Нашу партию представляют десятки тысяч депутатов различного уровня в самых отдалённых территориях. У нас есть местные, первичные отделения, и все они должны быть опорой для высшего должного лица субъекта Федерации, если он является секретарём регионального отделения.

«Я думаю, что в случае, если присутствующие здесь возглавят региональные отделения, эти партийные структуры будут реальной опорой для вас и помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения», — заключил председатель партии.