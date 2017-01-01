Прокуратура вынесла представление губернатору Прикамья

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Губернатору Пермского края Максиму Решетникову внесено представление по итогам прокурорской проверки исполнения полномочий в сфере реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Прокуратура Пермского края проверила исполнение жилищного законодательства при осуществлении полномочий в сфере реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». По итогам проверки губернатору региона внесено представление», — говорится в сообщении.

Установлено, что региональный оператор не обеспечивал комплексный контроль за своевременностью и качеством оказания услуг со стороны подрядчиков, в том числе по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения перед началом отопительного сезона. По данным ведомства, также имели место факты несвоевременного объявления фондом конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ.

Министерство не корректировало работу фонда и участников мониторинга технического состояния краевого жилфонда, это существенно влияло на эффективность реализации программы капремонта. В 2019 году актуализацию региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта не провели при отсутствии на то объективных причин.

При проверке также обнаружились случаи принятия региональной комиссией по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капремонта общего имущества в многоквартирном доме необоснованных решений. Как уточнили в ведомстве, рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле краевой прокуратуры.