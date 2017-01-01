В Добрянке приняли в эксплуатацию участок автодороги по ул. Победы
В Добрянке в эксплуатацию ввели участок автодороги на одной из центральных улиц города — ул. Победы.
Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, ремонт автодороги производился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Цена контракта составила 34,6 млн. руб. Ремонт продолжался четыре месяца. За это время ООО «ТСК» заменил асфальтобетонное покрытие автодороги и бортовой камень, смонтировал четыре искусственные неровности. Также на участке были обустроены тротуары: положена тротуарная плитка, установлено барьерное ограждение, проведена планировка газона и уложен рулонный газон. Еще подрядчик обустроил парковочные места, реконструировал два автобусных павильона, установил дорожные знаки, нанес разметку, установил более трех десятков светильников и высадил деревья и кустарники.
Гарантия по договору составляет 60 месяцев, и в течение этого срока подрядчик должен устранить за свой счет все возникающие дефекты покрытия, такие как выбоины, выкрашивания, колейность, трещины и другие дорожные недостатки.
Начальник управления капитального строительства МКУ «Добрянского муниципального района» Сергей Бурцев сообщил, что они регулярно контролировали работу подрядной организации в процессе выполнения задания. «Наши замечания подрядчик сразу же устранял. Пробы, взятые лабораторией, подтвердили должное качество отремонтированной автодороги», — отметил начальник местного УКСа.
Председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов тоже считает, что подрядчики показывают довольно высокую культуру производства и качество работ. «Мы внимательно следим за ремонтными работами на дорожных объектах Прикамья и, при необходимости, указываем на недоработки. Серьезных замечаний к объекту «ул. Победы» нет. Те замечания, на которые мы указали подрядчикам, были оперативно исправлены», — пояснил общественник.
Отметим, что в 2019 году в Добрянском муниципальном районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано пять объектов, общей протяженностью почти 9 км. На эти цели было выделено более 80 млн. руб.
Всего в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 85% дорог региона, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.