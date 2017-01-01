В работе Пермского международного форума добровольцев приняли участие более тысячи волонтёров

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Сегодня, 24 октября, на «Заводе Шпагина» завершается двухдневный Пермский международный форум добровольцев. На этот раз в нём приняли участие более тысячи волонтёров из разных регионов России, сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Гостями мероприятия стали заместитель председателя краевого правительства Татьяна Абдуллина, заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, вице-президент Европейского центра добровольчества CEV Жуан Тейшейра, а также представители некоммерческих организаций и социальных предприятий.

«Европейский центр добровольчества — сеть из 60 центров по всей Европе, в который входит и пермский центр. Цель нашей работы — развитие и поддержка добровольческого движения. Хочется, чтобы этот форум объединил ваши усилия благодаря его интересной программе. Пускай ваша работа привлекает всё больше и больше добровольцев. Я верю, что добровольчество действительно станет движущей силой Перми. Желаю вам удачи и хорошей работы!» — отметил Жуан Тейшейра.

Одним важных событий первого дня работы форума стала интерактивно-образовательная площадка «Лаборатория социальных инноваций», посвящённая различным социальным проектам. Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев представил ресурсный центр поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий.

На интерактивной сессии «Создание доступной среды силами добровольцев» социальный предприниматель из Дании Ханс Йорген Виберг рассказал о мобильном приложении Be My Eyes, которое поможет общению волонтёров с незрячими людьми.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Тема добровольчества — очень многогранная, наш город считается «локомотивом» развития этого движения. Сегодня мы видим несколько успешных примеров работы с волонтёрами. На протяжении нескольких лет вручаем премию «Доброволец Перми», в рамках проекта «20-20» награждаем активных ребят за их общественную деятельность. Добровольчество серьёзно стимулирует развитие образования. Ярким примером тому служит школа «Дуплекс»: многие массовые мероприятия в Перми проводятся при участии и помощи школьных волонтёров. Они сами хотят в этом участвовать, для нас же важно привлекать детей к социальной ответственности. Ребята искренне считают, что таким образом они улучшат жизнь в городе.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В программе форума были проведены пленарные сессии, дискуссионные площадки, мастер-классы от ведущих менторов. На рабочих сессиях обсуждались инклюзивное, корпоративное и «серебряное» волонтёрство, социальное предпринимательство, наставничество и молодёжное добровольчество.

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