Правовая коллизия в деятельности депутатской группы «Единая Россия» в Чусовской думе будет преодолена в начале ноября

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В ряде СМИ появилась информация о некорректной регистрации депутатской группы «Единая Россия» в думе Чусовского городского округа. Правовая коллизия связана с недавним объединением территории и сопутствующими бюрократическими изменениями в официальных документах, напоминают в пресс-службе исполкома краевого отделения партии.

Как пояснил секретарь местного отделения «Единой России», председатель думы Чусовского городского округа Константин Адаменко, в соответствии с п. 16.1. Устава партии решением местного политического совета «Единой России» Чусовского городского округа 10 сентября создано депутатское объединение партии в думе Чусовского городского округа.



23 сентября на первом заседании местной думы рассмотрен вопрос о регистрации созданной депутатской группы и принято решение о её регистрации.



В связи с тем, что 25 апреля 2019 года Законом Пермского края № 375-ПК образован Чусовской городской округ, а устав и регламент думы, содержащие нормы создания и регистрации депутатских объединений, не приняты, заместителем прокуратура Чусовского городского округа вынесен протест на отмену вышеуказанного решения о регистрации депутатской группы от партии «Единая Россия» в думе Чусовского городского округа.

Константин Адаменко, председатель думы Чусовского городского округа:

— 5 ноября на внеочередном заседании думы Чусовского городского округа будет принят устав муниципалитета, в котором будут содержаться нормы создания и регистрации депутатских объединений. После этого будет устранена правовая коллизия по регистрации депутатской группы «Единая Россия» и депутаты-«единороссы» приступят к работе в правовом поле.