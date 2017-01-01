В Перми Комсомольский проспект будет закрыт в ночное время на три дня

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В ходе работ по реконструкции в выходные на участке Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской 26, 27 и 28 октября будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях, сообщается в пресс-службе администрации города.

Работы по укладке верхнего слоя асфальта будут проводиться с 00:00 до 06:00. Сначала будет закрыто движение по чётной стороне Комсомольского проспекта, затем планируется ремонтировать противоположную сторону улицы.