В выходные жителей Перми вновь ожидает масштабное отключение воды

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В субботу, 26 октября, и воскресенье, 27 октября, запланировано отключение холодной воды в разных районах города. Как сообщают в «НОВОГОРе-Прикамье», это связано с планово-ремонтными работами.

26 октября с 10:00 на сутки останутся без воды жители домов по адресам:

ул. Верховая 1-я, 10;

ул. Встречная, 31, 33, 35, 37;

ул. Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23;

ул. Декабристов, 69;

ул. Дениса Давыдова, 23, 25, 25а, 27, 27а, 7;

ул. Ипподромная 1-я, 5;

ул. Качалова, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Комбайнёров, 32, 34, 36, 38, 39, 39б, 44;

ул. Кордонная, 47;

ул Космонавта Беляева, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 26, 29, 29а, 30, 31, 33, 35, 40б, 40д, 42, 44, 45, 54а, 56, 8, 9а;

ул. Космонавта Леонова, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 33, 37;

шоссе Космонавтов, 158а, 160, 164, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217;

ул. Лизы Чайкиной, 22, 28;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 113, 115, 115а, 115б, 136, 41, 41/1;

ул. Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 16, 17, 1а, 2, 21, 211, 26, 28, 3, 31, 33, 4, 40, 42, 46, 46а, 48, 48а, 5, 50, 52, 53, 60, 62, 62а, 8, 9;

ул. Одоевского, 34, 35, 37, 38, 44, 46;

ул. Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40;

ул. Подводников, 75, 87, 92, 94, 96;

ул. Рязанская, 80;

ул. Советской Армии, 33, 33/1, 33/2, 60;

ул. Теплогорская, 20, 22;

ул. Шахтёрская, 26;

ул. Экскаваторная, 35, 37а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 62.

Планово-ремонтные работы пройдут 26 октября с 09:30 до 19:30 в домах по адресам:

ул. Вижайская, 15, 19;

ул. Люблинская, 24;

ул. Никулина, 35.

С 09:30 до 18:30 26 октября воды не будет по адресам:

ул. Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 8;

ул. Монастырская, 2, 3, 5;

ул. Петропавловская, 17, 18, 19.

Отключение воды с 09:00 до 19:00 26 октября запланировано в домах:

ул. Бумажников, 18;

ул. Мозырьская, 2;

ул. Оршанская, 11;

ул. Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 3, 9.

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