В Соликамске до конца ноября закончат модернизацию уличного освещения

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Фото: пресс-служба ПАО "Пермэнергосбыт"

Проект модернизации уличного освещения Соликамска, который реализует ПАО «Пермэнергосбыт» в рамках энергосервисного контракта с администрацией города, исполнен на 25%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщил директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков, на улицах города установлено порядка 1110 новых светильников; ежедневно происходит монтаж порядка 100 новых точек освещения.

Олег Скачков, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт»:

— Идём с небольшим опережением плана, и есть внутренние резервы для ускорения процесса, но пока в этом нет необходимости. Перевыполнения плана от нас никто не требует.

В первую очередь компания реализовала наиболее сложную часть контракта — установку светильников во дворах и межквартальных проездах.

Олег Скачков, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт»:

— Автомобили мешают подъезду техники, встречается странное, непонятно кем и когда изготовленное старое оборудование, которое намертво приржавело к опорам. На дорогах и широких улицах работать будет проще и даже быстрее.

Все работы по реализации проекта модернизации освещения Соликамска будут завершены до 27 ноября. В городе заменят порядка 3700 светильников и установят 12 новых точек освещения. Кроме того, будет создана новая система учёта потребления электроэнергии, а также развёрнута сеть LoraWAN для управления наружным освещением города. В будущем эта сеть может быть использована администрацией Соликамска для внедрения дополнительных сервисов в рамках федерального проекта «Умный город».

Напомним, энергосервисный контракт между ПАО «Пермэнергосбыт» и администрацией Соликамска был заключён 26 сентября. Главной особенностью проекта является то, что реализован он будет без использования бюджетных средств. Все расходы по установке нового оборудования ПАО «Пермэнергосбыт» берёт на себя. Компенсировать исполнителю затраты администрация Соликамска будет постепенно, в течение шести лет, за счёт экономии от резкого снижения потребления электроэнергии уличными светильниками.

Согласно договору, после реализации проекта объём потребления электроэнергии сократится на 65%. В течение шести лет 95% сэкономленных благодаря этому средств бюджета будут направляться на компенсацию расходов исполнителя. А не позднее декабря 2025 года выплата средств завершится и все сэкономленные деньги будут оставаться в бюджете города.

Олег Скачков, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт»:

— По сути, «Пермэнергосбыт» выступает и кредитором, и подрядчиком проекта. В течение шести лет расходы бюджета за свет на улицах будут находиться на прежнем уровне, а на седьмой год — резко снизятся. И шесть лет — это предельный срок компенсации расходов, возможно, он будет меньше.