В Добрянке за 34,6 млн руб. отремонтировали центральную улицу города

Твитнуть Поделиться Поделиться

Участок дороги, протяжённостью 1 км, на ул. Победы был сдан в эксплуатацию спустя четыре месяца ремонтных работ, говорится в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

В ходе капитального ремонта были заменены асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, смонтированы четыре искусственные неровности, обустроены парковочные места и реконструированы два автобусных павильона. Кроме того, были установлены дорожные знаки, нанесена разметка на автодороге и велосипедной дорожке краской со светоотражающими элементами, установлено более трёх десятков светильников, а также были обустроены тротуары, высажены деревья и кустарники. Цена контракта составила 34,6 млн руб.



