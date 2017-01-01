В Перми в восьмой раз пройдёт гражданская акция «Возвращение имён»

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Фото: пресс-служба Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал»

В канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий, 29 октября, традиционно в саду Декабристов жители города зачитают имена людей, расстрелянных в Пермском крае в годы советского террора, сообщает пресс-служба Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал».

Принять участие в акции «Возвращение имён» (12+) могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников. Каждый пришедший прочитает список, в котором будет указано пять имён репрессированных, их профессия, возраст и дата расстрела, а после возложит зажжённую свечу и цветы к импровизированному мемориалу.

Помимо Перми акция состоится во многих городах Пермского края: в Добрянке, Кудымкаре, Чайковском, Чусовом, Ильинском, Красновишерске, Верещагино, Гремячинске, Горнозаводске, Лысьве, Осе, Очёре, Соликамске, селе Елово и селе Берёзовка Кунгурского района.

Роберт Латыпов, председатель краевого общества «Мемориал»:

— Традиция проведения акции «Возвращение имён» зародилась в Москве, а затем быстро распространилась по России. На сегодняшний день известный нам скорбный список жертв «Большого террора» насчитывает 7474 реабилитированных жителя Прикамья. Эта страшная цифра и является эмблемой нашего «Возвращения имён». Мы должны вместе возвратить этим людям их честное имя. Это дело нашей совести, ответственности за сегодняшний и завтрашний день страны.

Отметим, что в дореволюционное и советское время сад Декабристов назывался Тюремным садом. В этом месте в годы массовых репрессий формировались колонны арестантов и осуждённых, которых затем пешком, под конвоем вели к вокзалу Пермь II, а оттуда — в ссылку, лагеря ГУЛАГа или на расстрел.

Подробнее об акции «Возвращение имён», её истории и географии проекта можно узнать на официальном сайте.