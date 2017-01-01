Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 25 октября по 1 ноября

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В конце октября и начале ноября в Перми всегда особо насыщенная культурная повестка. Традиционно в эти дни открывается международный фестиваль органной музыки, а в календаре встречаются две важные даты — трагическая и весёлая: День памяти жертв политических репрессий соседствует с кельтским календарным праздником Самайн — прародителем Хэллоуина.

Благодаря этому главное событие недели выделить просто невозможно — их много. Откроется сразу несколько художественных выставок, прозвучат английские баллады и традиционная музыка Ирландии, состоится премьера очередного блокбастера из франшизы «Терминатор». В театральной афише — премьеры сразу двух детских спектаклей, а в рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт музыкальный спектакль «Память», посвящённый творчеству Моисея Вайнберга.

Главным общественным событием недели станет акция «Возвращение имён» (12+), которая проходит в рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти». Принять участие в ней могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников. Каждому пришедшему предлагается прочитать список из пяти имён (фамилия, имя, отчество репрессированного, профессия, дата расстрела и возраст на тот момент), возложить зажжённую свечу и живые цветы к импровизированному мемориалу. Затем чтение списка продолжают следующие участники.

Сад Декабристов, 29 октября, 17:00

Музыкальный спектакль «Память» (18+) тоже проходит в рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти». Впервые в Перми камерная музыка Моисея (Мечислава) Вайнберга прозвучит в исполнении солистов симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета. В течение одного часа авторы постараются исследовать процесс возникновения образов прошлого в сознании человека. Это образы любви, счастья, свободы и потерь. Портреты близких, оставшихся где-то позади.

Композитор Вайнберг — важнейшее открытие последних лет в сфере академической музыки. Крупнейший российский симфонист ХХ века, сравнимый по стилистике и мощи с Шостаковичем, на протяжении десятилетий зарабатывал сочинением музыки для мультфильмов. Жизнь была к нему по-особенному несправедлива: через его судьбу прошли два главных бедствия ХХ века — фашизм и сталинизм. Его родители и сёстры стали жертвами Холокоста, а он сам и его жена пострадали во время «дела врачей».

Симфонические, оперные и камерные произведения Вайнберга несут в себе трагизм этих событий. Пермяки уже слышали его оперу «Пассажирка» в концертном исполнении и Шестую симфонию с участием детского хора Хоровой капеллы мальчиков. Оба исполнения стали важными и заметными событиями.

Частная филармония «Триумф», 28 октября, 19:00

На открытии XIV Международного фестиваля органной музыки (6+) выступит органист Кафедрального собора и собора Нотр-Дам в Страсбурге Дамьен Симон. В программе концерта — произведения Луи Маршана, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, Шарля-Мари Видора, Жана Алена.

Органный концертный зал, 1 ноября, 19:00

В Театре оперы и балета состоится премьера детской оперы «Терем-теремок» (6+). Спектакль по мотивам известной русской сказки готовит команда из Екатеринбурга: режиссёр Мария Рубина и художник-постановщик Дарья Саморокова. Команда постановщиков изменила развязку истории. Если в сказке злые герои наказаны, а добрые побеждают, то в версии Пермской оперы все персонажи примиряются и понимают, что жить можно только в дружбе, а большие дела совершать сообща.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 1 ноября, 12:00

Литературной основой кукольного спектакля «Не любо — не слушай» (12+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого являются сказки архангельского писателя, этнографа, художника Степана Писахова — «Морожены песни», «Северное сияние», «Баня в море», «Перепилиха» и другие. Из этих сказок зрители узнают, как жили архангельские крестьяне, как ходили в море, ловили рыбу, катались на льдинах, «сушили» северное сияние, как медведи торговали на ярмарках молоком, а пингвины приезжали на заработки и ходили по улицам с шарманкой. Новый спектакль — это весёлое, лукавое и в то же время мудрое игрище, созданное на основе древней фольклорной традиции.

Пермский театр кукол, 31 октября, 1 ноября, 19:00

«История образовательных учреждений Перми до 1917 года» (6+) — так называется выставка, открывшаяся в читальном зале отдела редких книг краевой библиотеки им. Горького. Экспозиция охватывает период с 1735 года — момента образования горнозаводской школы на Егошихинском заводе до 1916 года — открытия Пермского отделения Петроградского университета.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября

Здесь же проходит выставка «Великий импресарио: к 90-летию со дня памяти Сергея Дягилева» (12+). Выставка открывает некоторые страницы жизни города и Пермского театра в эпоху великих потрясений начала XX века. В экспозиции — книги из коллекции историка балета Наталии Рославлевой (Ренэ) о знаменитых «Русских сезонах» Дягилева, материалы о Пермском театре, предоставленные музеем Пермского академического театра оперы и балета.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 декабря

Государственный музей-заповедник «Царицыно» и Центральный выставочный зал представляют выставку «Люди должны быть разными. Путешествие» (6+). Это художественный проект, объединяющий работы непрофессиональных художников, называемых также наивными, из запасников музея «Царицыно» и художественные произведения авторов Перми и Пермского края, работающих в этом жанре. На выставке можно увидеть 76 работ самых ярких художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века, из коллекции музея «Царицыно». Отдельное пространство посвящено пермским наивистам — Рудольфу Тюрину, Мансуру Закирову, Анне Аборкиной, Нине Горлановой, Наталье Жижилевой.

Центральный выставочный зал, с 25 октября

Пермские «кельты» отмечают Самайн — языческий осенний праздник. Любители фольклора смогут увидеть выступление Юлии Балабановой с английскими балладами, группы «Народная музыка Ирландии» и клуба шотландских танцев Silver Tassie «Концерт на Самайн» (16+).

Jeffry Bar and Food, 31 октября, 19:00

В российский прокат выходит фантастический экшен «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+) режиссёра Тима Миллера — заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона. Главные роли в фильме сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Диего Бонета и другие. Фильм рассказывает о том, какую цену человечество заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу своё выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. По сюжету Сара Коннор вернулась и, собрав группу агентов, готовится к схватке с Т-1000.

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