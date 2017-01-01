Депутаты ЗС не поддержали законопроект о возврате прямых выборов глав

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Сегодня, 24 октября, краевой парламент рассмотрел законопроект глав фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

Авторы законопроекта подчеркнули, что выбранные населением главы по-настоящему легитимны и чаще отчитываются перед своими избирателями. Кроме того, по словам Дарьи Эйсфельд, прямые выборы лучше, чем конкурсы, они дают дорогу более квалифицированным и опытным кадрам. Владимир Корсун предложил сделать поимённое голосование, но большинство депутатов его предложение не поддержало.

В итоге за принятие законопроекта проголосовали всего 15 депутатов. Ещё 21 — высказались против, и 15 — воздержались.

Напомним, что в конце июля 2019 года главы фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в Заксобрании Олег Постников, Владимир Корсун и Дарья Эйсфельд внесли законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». Он предполагает возврат прямых выборов глав муниципалитетов.

После этот документ отправили на дополнительное рассмотрение, так как он получил отрицательное заключение губернатора. В заключении говорилось, что существующий в Пермском крае способ избрания глав создаёт условия для замещения этой должности квалифицированными людьми, чей уровень и качество профподготовки позволяют справиться с возложенными на них задачами. Кроме того, сейчас муниципалитеты несут минимальные расходы на организацию и проведение конкурсов по отбору кандидатов на должность глав, а возвращение к прямым выборам приведёт к существенному увеличению расходов местных бюджетов. Также с просьбой не поддерживать законопроект выступили Совет муниципальных образований и местные власти большинства муниципалитетов края.