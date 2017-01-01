Сдача поликлиники в Кировском районе переносится на неопределённый срок

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Фото: Константин Долгановский

О том, что краевые власти не успевают сдать объект по адресу ул. Шишкина, 20 к концу 2019 года, заявил сегодня во время своего бюджетного послания губернатор Пермского края Максим Решетников. И тому есть две причины.

Во-первых, субвенции из Федерации на эти цели пришли только осенью (Максим Решетников иронично заявил, что уже много раз пожалел о том, что получил федеральную поддержку на эти цели). А строить только на свои деньги нельзя: «Мы вынуждены при расходовании каждого рубля соблюдать пропорции софинасирования: 73 копейки — Федерация, 27 — мы».

Во-вторых, «подрядчик оказался недостаточно мощным» (ООО «Инжстрой»). Минстрой сейчас запустил процедуру расторжения контракта, после чего на повторных торгах будет выбран новый подрядчик. «Там немного осталось (в июне минстрой объявил, что строительство выполнено на 85%, — ред.), и очень обидно, что буксуем на этой части», — отметил глава региона.

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом), пропускная способность — 350 человек в смену. Стоимость строительства по контракту — 228 млн руб.

Поликлиника в Орджоникидзевском районе (Социалистическая, 20), сдать которую также планировали в этом году, скорее всего, откроется в конце лета, рассказал губернатор. Здесь подрядчика уже сменили. И на торгах победила компания, которая строила поликлинику в Соликамске (поликлиника в Орджоникидзевском районе строится по тому же проекту). «Тут у нас уверенности побольше, — сообщил губернатор. — В декабре должны закончить тепловой контур, в апреле — сдать, потом пройдёт лицензирование, закупка оборудования. Думаю, она откроется в конце лета».

Согласно проекту, учреждение рассчитано на 200 посещений в смену, пять койко-мест в дневном стационаре. Здание будет переменной этажности (1—3 этажа плюс технический подвал), общая площадь помещений составит 2,5 тыс. кв. м.