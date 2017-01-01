До 31 октября можно зарегистрироваться для участия в конференции «Защита персональных данных»

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Юбилейная, 10-я, Международная конференция «Защита персональных данных» состоится 7 ноября в Москве, в МИА «Россия сегодня». Конференция проводится при поддержке Минкомсвязи России и Роскомнадзора, сообщают в ведомстве.

Регистрация проводится до 31 октября на официальном сайте мероприятия.

Ключевыми темами предстоящей конференции станут:

— экономика персональных данных как основное условие развития цифровых технологий;

— законодательное обеспечение государственного контроля за обработкой больших пользовательских данных;

— совершенствование и гармонизация национального законодательства в рамках процессов ратификации Протокола к Модернизированной конвенции Совета Европы №108;

— GDPR: применение общеевропейских подходов на примере стран, не являющихся участницами Европейского Союза;

— обезличивание и анонимизация персональных данных: методы, требования, опыт применения;

— обработка обезличенных (анонимных) данных: баланс интересов оператора и прав граждан;

— интернет как среда новых вызовов и угроз для неприкосновенности частной жизни;

— локализация баз персональных данных в условиях трансграничности информационных потоков;

— права граждан в области персональных данных: особенности их реализации и защиты;

— институт уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных: проблематика и первостепенные задачи в условиях цифровизации.

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