В Полазне при хлопке газа пострадали два человека

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В Полазне из-за хлопка газа пострадали два человека. Сообщение о хлопке газово-воздушной смеси поступило в краевое управление МЧС сегодня, 24 октября, в 10:30.

Хлопок произошёл в жилом многоквартирном доме. Прибывшими сотрудниками МЧС эвакуированы из дома 24 человека, в том числе дети. Двум жителям дома, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

По данным АО «Газпром газораспределение Пермь» при проведении последнего технического обслуживания газового оборудования в этом доме, в квартире, где произошло ЧП, было отключено газоиспользующее оборудование, так как находилось в ветхом состоянии.

По предварительной информации повреждения несущих конструкций дома не произошло, выбиты стекла. На месте происшествия работают специалисты газовой службы.





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