Проект бюджета Прикамья приняли в первом чтении

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 24 октября, Заксобрание рассмотрело в первом чтении проект бюджета Пермского края на 2020—2022 годы. За принятие документа проголосовали 40 депутатов. Ещё трое выступили против, и один воздержался.

Напомним, что собственные налоговые и неналоговые доходы края в 2020 году составят 125,9 млрд руб., в 2021-м — 133,3 млрд руб., а в 2022-м — 142,8 млрд руб. Расходы же в 2020 году составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022 — 156,4 млрд руб.

Бюджет на три года сохраняет тенденцию предыдущих лет и остаётся социально направленным. В 2020 году социальные расходы составят 74% от всех расходов краевого бюджета. Более того, по ряду программ предусмотрено увеличение финансирования.

Например, финансирование госпрограммы «Качественное здравоохранение» в 2020 году увеличится на 3,6 млрд руб. В частности, это произойдёт из-за выделения больших средств на строительство больниц, расширения списка льготных медикаментов и увеличения взноса в ТФОМС на 1,5 млрд руб., которое позволит сделать бесплатным для детей и пенсионеров более дорогие медицинские услуги.

Финансирование госпрограммы «Образование» увеличено на 2,7 млрд руб. из-за выделения дополнительных средств на увеличение количества мест в школах, а также покупки для учреждений новых автобусов и компьютеров. Также в следующую «трёхлетку» сохраняется тенденция увеличения объёмов дорожного фонда. Согласно проекту бюджета, в 2020 году финансирование по программе «Развитие транспортной системы» увеличится на 5,5 млрд руб. и составит 21,6 млрд руб.

Объём дорожного фонда в 2020 году составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году увеличится до 18,2 млрд руб. Ещё краевые власти сильно увеличили финансовую поддержку муниципалитетов. В 2020 году в территории предлагается направить более 29,4 млрд руб., что составит 20% от всех расходов краевого бюджета. Эти деньги муниципалитеты получат в качестве субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов и поселений, а также в виде субсидий, которые должны стимулировать развитие территорий.

Планируется, что дефицит краевой казны в 2020 году составит 10,9 млрд руб., в 2021 году — 13 млрд руб., в 2022-м — 13,6 млрд руб. При этом он остаётся в «безопасных» границах, так как, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит должен составлять не больше чем 15% от доходной части бюджета субъекта.